Signature de convention entre la LONASE et le CEPIAD

La régulation du secteur des jeux de hasard franchit une nouvelle étape au Sénégal. Face à l’augmentation des comportements excessifs liés aux paris, un cadre formel vient d’être établi pour associer l’industrie du jeu à une démarche clinique stricte, visant à protéger les profils les plus vulnérables.

Ce mercredi 18 mars 2026, la direction générale de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a officialisé une convention de partenariat avec le Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD). Selon les informations rapportées par le journal Sud Quotidien, cet accord vise à structurer la lutte contre les dépendances au jeu, désormais abordées comme une problématique majeure de santé publique.

Lors de la cérémonie de signature organisée au siège de l’entreprise, la professeure Aïda Sylla, cheffe du service de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Fann, a détaillé les contours de cette initiative. Elle a indiqué que si le jeu conserve sa vocation ludique, il nécessite un encadrement rigoureux pour prévenir les dérives. Le dispositif prévoit la mise en place de mécanismes précis de prévention, de dépistage et de prise en charge médicale et psychologique adaptés aux parieurs en situation de dépendance.

L’accord intègre un volet scientifique et opérationnel direct. La convention acte le soutien à la recherche à travers le financement de thèses et de mémoires sur les addictions, ce qui permettra au CEPIAD de mener des enquêtes pour récolter des données fiables. Sur le terrain, une mesure spécifique cible les employés de la LONASE : ces derniers bénéficieront d’un renforcement de compétences pour apprendre à identifier les comportements à risque chez les joueurs et les orienter vers les structures médicales spécialisées.

Pour le directeur général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga, cette démarche s’aligne sur les standards internationaux de l’Association mondiale des loteries (WLA). Lors de son intervention, il a souligné la nécessité de concilier la performance économique de l’institution avec une responsabilité sociale et un engagement citoyen.

Des campagnes de sensibilisation à grande échelle sont également programmées dans le cadre de cette collaboration. Les deux entités prévoient de s’appuyer sur ce partenariat pour améliorer la compréhension clinique des phénomènes d’addiction au Sénégal et instaurer une culture du jeu encadrée.