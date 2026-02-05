Serigne Moustapha Mbacké : un héritage spirituel et intellectuel impérissable ( Par Samba Diouf)

A l’an 1 de sa disparition, les esprits restent vifs sur les hauts faits qui ont marqué l’existence de l’homme exceptionnel que fut Serigne Moustapha Mbacké.

L’érudit de DAROUKHOUDOSS, puisant à la sagesse de son père Serigne Saliou, à la témérité de Serigne Abdoul Ahad qui lui assura une bonne partie de son éducation, s’est forgé un caractère particulier qui a imprimé à son vécu terrestre les vertus profondes de L’islam.

Sa vie à TOUBA et durant le Khalifa de son père Serigne Saliou, s’est uniquement caractérisée par un engagement fort qui rappelle de manière saillante le comportement des RACHIDOUNES. Ceux là qui ont gouverné la OUMA dans la voie droite et vertueuse à la disparition du prophète PSL, réussissant à maintenir et à étendre la mission prophétique jusqu’aux territoires hostiles de l’Europe.

Cheikh Moustapha Saliou a levé la dragée très haute pour faire sublimer l’islam et la Mouridiya dans ses discours et ses contributions scientifiques.

Musulman par essence, Mouride par excellence, Cheikh Moustapha s’est enfermé dans le registre strict de L’islam orthodoxe.

Son article scientifique consacré aux droits de l’embryon, met en lumière les positions fermes que l’Islam observe sur le respect de l’être humain.

Devant les travers de l’esprit moderne qui s’essaie à des analyses trop permissives devant l’autorité d’Allah, cheikh Moustapha refuse le débat des compromissions chancellantes que l’on s’accorde sous le poids des influences mondaines et le fardeau lourd de l’ignorance.

Le discours de clôture du Magal de 2007, s’est distingué par une éloquence qui a séduit l’ouïe de ses auditeurs, mais en sus et dans le fond, Cheikh Moustapha a rappelé à la OUMMA la signification de l’islam et les principes irrefragables d’unité qui caractérisent la religion du prophète Mouhamed Swt.

Rappelant le dernier sermon du Prophète SWT, Cheikh Moustapha aura insisté sur la solidarité l’entre aide, la transparence, la droiture, et la paix qui sont les leit motifs de toutes les politiques de croissance des groupes organisés.

Il a vécu dans la simplicité, malgré le somptueux charisme qu’il a incarné.

Aimé des talibés mourides, qui idealisaient en cet homme la souche du mouridisme pure, Cheikh Moustapha a aussi obtenu une consécration scientifique au niveau international.

En 1996 au sommet international des villes à Istambul, à la rencontre de réconciliation des pays musulmans Iran et Irak en 1988, le petit fils de BAMBA a exalté sa maîtrise de la langue du prophète et sa connaissance profonde des sciences de l’islam et de l’histoire des peuples croyants.

L’héritage de Serigne Moustapha reste intarissable à travers ses nombreuses contributions scientifiques, mais surtout le modèle de Mouride exemplaire que son image inspire.

Samba Diouf

Juriste enseignant chercheur.

Consultant en économie numérique