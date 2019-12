« Serigne Mbacké Ndiaye, le temps est meilleur juge ! » (Par Matar Ndiaye)

Quand il était question de le dire, vous l’aviez dit et si on interrogeait la VAR vous saurez la regarder avec fierté. Père du RAPEL, monsieur Serigne Mbacké Ndiaye, l’histoire vous a donné raison.

On se souvient de votre appel au grand rassemblement de la famille libérable date de 2012 après que monsieur l’ancien président maître Abdoulaye Wade a demandé à tous les libéraux de faciliter au PR Macky Sall son mandat tout en le mettant à l’aise.

Vous avez avec grandeur, dignité et responsabilité, suivi les recommandations de votre mentor d’alors, tout en pensant aux voies et moyens pour rassembler la famille libérale autour de son excellence Macky Sall.

Ayant réussi ce pari très difficile en mettant en place le Rassemble pour la Pérennisation du Libéralisme « RAPEL », ayant joué un rôle fondamental de vecteur et de médiateur à la réconciliation et aux retrouvailles entre père et fils, vous avez du mérite, comparé à tous ceux qui cherchent à vous dénigrer.

Votre vision claire en politique, votre franc-parler et votre sens de responsabilité sont d’une rareté extrême. C’est la raison pour laquelle les esprits bornés et tordus ne peuvent point comprendre votre démarche d’homme politique à la vision futuriste et à la réflexion transversale.