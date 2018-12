Serie A : Kalidou Koulibaly surpasse Bonucci et devient le défenseur le mieux payé

L’international sénégalais kalidou Koulibaly est aux astres. Il dépasse maintenant Bonucci qui détient le plus gros salaire de la Série A. La Gazzetta dello Sport a annoncé ce lundi 24 décembre le renouvellement du contrat de Kalidou Koulibaly. Un accord intéressant aussi bien pour le défenseur sénégalais que pour Naples.

L’international sénégalais, qui verra son salaire doublé, deviendra le défenseur le mieux payé de la Serie A. Et Naples à travers ce bon traitement financier, de consolider ses relations déjà excellentes avec Koulibaly

Aujourd’hui, Kalidou Koulibaly gagne autant que Leonardo Bonuccci: 5,5 millions d’euros nets par saison. Et cumulé avec les primes, le meilleur défenseur d’Europe touchera 6 millions d’euros et détient non seulement le plus gros salaire de Napples, mais devient le défenseur le mieux payé de la Série A.

Une preuve que le Sénégalais, note La Gazzetta dello Sport, est bien considéré par le président de Napples, Aurelio De Laurentiis…