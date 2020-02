Sénégalais bloqués à Wuhan : L’enveloppe que Macky leur a envoyée

Le chef de l’État, Macky Sall, a, pour l’instant, fermé la porte à toute possibilité de rapatriement de nos compatriotes, étudiants, vivant à Wuhan (épicentre de l’épidémie). Cependant, selon le secrétaire d’État, en charge des Sénégalais de l’extérieur, 12 000 yuans (soit un peu plus d’un million de francs Cfa) leur ont été déjà octroyés par l’ambassade du Sénégal en Chine. Le chef de l’État leur a également fait parvenir à chacun 1000 dollars « pour faire face au renchérissement du prix des denrées de première nécessité ».

« Je rassure leurs proches et nos compatriotes, le président a donné des instructions au ministre des Affaires étrangères Amadou Ba qui les a répercutées à notre ambassade établie en Chine, qui a noué le contact avec les responsables de nos étudiants de Chine et de Wuhan », a indiqué Moïse Sarr, face à la presse ce mercredi. Il assure qu’il a aussi joint les familles de ces étudiants. Et la cellule psychologique du ministère de la Santé leur apportera le soutien moral et du réconfort.