Sénégal, Ousmane Sonko : « Je suis le gardien de cette révolution »

Le leader politique sénégalais Ousmane Sonko a livré un discours fort, empreint de détermination et d’engagement, dans lequel il s’est présenté comme le « gardien de la révolution ». Une déclaration qui marque une nouvelle étape dans son combat politique et son positionnement face au système qu’il a longtemps dénoncé.

Dans une allocution aux allures de serment, Ousmane Sonko a rappelé que l’histoire de l’humanité montre que toute révolution authentique fait face à des obstacles : infiltrations, tentatives de récupération, résistances de l’ordre établi et lassitude des combattants. Mais, selon lui, le moment actuel représente une opportunité historique pour le Sénégal.

« Cette fois-ci sera la bonne. Cette fois-ci sera le bon départ pour le Sénégal. » S’adressant aux Sénégalais d’ici et de la diaspora, le leader politique a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif. Il appelle au réveil et à la vigilance face aux exigences nouvelles du combat politique.

Selon lui, la victoire obtenue n’est pas une fin en soi, mais le début d’une transformation profonde du pays. Il invite toutes les forces qui ont contribué à cette dynamique à rester mobilisées pour consolider les acquis.

Dans son discours, Ousmane Sonko a tenu à préciser qu’il n’a jamais été adepte des flagorneries ni du culte de la personnalité. Il affirme avoir toujours rejeté les formules glorificatrices à son égard.

Cependant, après « deux années de combat acharné dans le système », il dit accepter avec humilité le rôle que certains lui attribuent : « Oui, je suis le gardien de cette révolution, dans la limite des pouvoirs qui sont les miens. »

Une déclaration qui, selon ses partisans, traduit davantage un sens de responsabilité qu’une quête de leadership personnel.

Le message central du discours repose sur trois engagements majeurs : dire la vérité au peuple ; gouverner avec droiture et Œuvrer à l’éradication des tares du système dénoncé.

Il évoque également le « don de soi pour la patrie », soulignant que les sacrifices consentis par des millions de Sénégalais ne doivent pas être trahis.

Ce discours intervient dans un contexte politique marqué par de profondes mutations au Sénégal. En se positionnant comme garant de la révolution en cours, Ousmane Sonko assume un rôle central dans la conduite des réformes promises.

Reste désormais à savoir si cette dynamique annoncée se traduira concrètement par les changements attendus par les citoyens.