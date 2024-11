Sénégal: l’ASER a conclu un protocole d’accord pour l’électrification de 1.000 villages

Un pas significatif a été franchi dans la lutte contre la précarité énergétique au Sénégal. L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a conclu un protocole d’accord avec l’entreprise française SAGEMCOM pour l’électrification de 1.000 villages. Ce partenariat marque une révision du projet initial qui prévoyait, dans un premier temps, l’électrification de 706 localités.

Le contrat commercial, signé le 24 octobre 2023 et assorti d’une convention de financement approuvée le 14 février 2024, était initialement estimé à 51,8 milliards de FCFA. À travers une démarche proactive inscrite dans la rationalisation des dépenses publiques prônée par les nouvelles autorités de l’État, l’ASER a “engagé une revue approfondie de ce projet”, a souligné son Dg Jean Micheal Séne.

Cette révision a permis d’obtenir des avancées notables, notamment : Augmentation du nombre de localités électrifiées : Le nombre est passé de 706 à 1.000, ciblant environ 350.000 habitants (soit 50.000 ménages). Renforcement de la part locale : Celle-ci atteint désormais 50 %, respectant le plafond autorisé par l’OCDE dans le cadre d’un financement en crédit acheteur.

Suivi renforcé : Intégration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), recrutement d’un bureau de supervision et de contrôle, et mise en place d’un cadre de suivi institutionnel.

Formation locale : Inclusion d’étudiants en alternance pour favoriser le transfert de compétences.

En outre, des ajustements financiers ont été opérés, notamment la “suppression des frais de transport international et de transit”, ainsi que l’abandon de la construction de dorsales électriques, initialement prévue pour “localités”.

Ce réaménagement a été rendu possible grâce à la flexibilité de SAGEMCOM et la détermination de l’ASER à optimiser les ressources allouées. Les deux entités ont démontré une forte volonté de collaboration pour garantir la réussite du projet dans les meilleures conditions.

Pour le Directeur Général de l’ASER, ce partenariat revu illustre la capacité de l’agence à s’adapter aux priorités nationales tout en assurant une gestion rigoureuse des projets. « Ce projet constitue une étape majeure vers notre objectif de réduire les disparités énergétiques entre les zones urbaines et rurales », a-t-il déclaré.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans une dynamique globale visant à atteindre l’accès universel à l’électricité au Sénégal d’ici 2030. Avec ce réaménagement, l’ASER et SAGEMCOM démontrent qu’il est possible d’allier efficacité économique, développement durable, et impact social.

Les travaux, qui débuteront prochainement, sont attendus avec impatience par les communautés bénéficiaires, qui voient en ce projet une véritable opportunité de développement économique et social.