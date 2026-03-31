Dakar emboîte le pas à la diaspora. Samedi dernier, le match Sénégal vs Pérou s’était joué à guichets fermés au stade de France, permettant aux lions de fêter leur seconde étoile avec les supporters de la diaspora. Ce mardi aussi, le Stade Léopold Sédar Senghor affichera le plein. La fédération sénégalaise de football annonce que le match se jouera à guichets fermés.

Les portes du stade seront ouvertes dès 14 heures. Puis, la cérémonie festive commencera à 16 heures, avec des prestations d’artistes de renom comme Baba Maal, Mia Guissé et Cie. Le trophée de la coupe d’Afrique des nations sera présenté au public à partir de 17h 45 et la communion avec le public se poursuivra jusqu’à 18 heures. Puis à 19 heures, place au match qui opposera les lions à la Gambie.