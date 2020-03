C’est une affaire très « dérangeante » que le ministère de la santé est en train de gérer. Discrètement. Et les conséquences de l’affaire a ébranlé la police comme la gendarmerie, « coupable » aux yeux de certains hauts gradés de la police d’avoir été négligente.

A l’origine de cette scabreuse affaire de négligence se trouve la palpitante cavale du nommé Zaccaria Camara, un ingénieur de travaux en construction et père de famille âgé de 39 ans. Venu à l’infirmerie de la caserne Samba Diéry Diallo à Dakar, le cœur de la gendarmerie nationale du Sénégal, il s’est vu annoncer par le personnel médical la positivité de son test au Covi-19. « Retenu » par les infirmiers militaires qui lui ont confirmé le diagnostic, Zaccaria Camara a profité d’un moment d’inattention des gendarmes pour quitter l’infirmerie. Et s’extraire de la caserne. « Il n’avait pas encore eu connaissance des résultats« , ont fait connaitre des sources proches de la police.

Et lorsque les gendarmes se sont rendus compte de son départ non autorisé, les agents du ministère de la santé étaient déjà là, pour récupérer « leur patient » et le confiner. Face à cette situation ubuesque, toutes les forces de l’ordre ont été mises en alerte. Et son signalement envoyé aux médias. Recherché par tous, l’homme a finalement été localisé à Pikine où, à en croire de nombreux témoins, « il n’avait rien changé de son mode de vie et s’est même permis d’aller à la prière du vendredi. »

Récupéré par les agents du ministère de la santé -qui se sont fait accompagner par des gendarmes venus le récupérer en zone police- l’homme a avoué avoir pris un taxi pour rejoindre son domicile. Et depuis, c’est une course effrénée qui a débuté pour retrouver ce taximan. Comme lui, ce sont tous les clients qui ont emprunté ce véhiculé qui intéressent, aujourd’hui, les agents du ministère de la santé. A défaut de mettre la main sur tout ce beau monde, les habitants du domicile de Zaccaria Camara, à Pikine, comme ses premiers contacts ont été « récupérés » par les agents du ministère de la santé et mis en quarantaine.