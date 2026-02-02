Le Sénégal candidat à l’organisation de la première Coupe d’Afrique de Baseball5 : Annonce du Président Amadou Kabirou Mbodj.

Dakar, le 30 janvier 2026 – Le Président de la Fédération sénégalaise de Baseball et de Softball, M. Amadou Kabirou Mbodj, a annoncé officiellement la candidature du Sénégal à l’organisation de la première Coupe d’Afrique de Baseball5. Cette initiative marque une nouvelle étape majeure dans la promotion et le développement de ce sport au Sénégal et sur le continent africain.

Qu’est-ce que le Baseball5 ?

Le Baseball5 est une variante moderne du baseball traditionnel. Il se joue avec une balle plus petite et sur un terrain réduit. Conçu pour être plus accessible, il s’adresse particulièrement aux jeunes et aux femmes. Rapide, dynamique et doté de règles simplifiées, le Baseball5 favorise une meilleure compréhension et une large participation.

Le Sénégal a déjà enregistré des avancées significatives dans le développement du Baseball5, notamment à travers la participation de l’équipe nationale aux phases de qualification en Côte d’Ivoire, ainsi que la mise en place de programmes de formation destinés aux professeurs d’éducation physique.

Des avancées significatives, socle solide de la candidature

Ces avancées traduisent la structuration progressive du Baseball5 au Sénégal, tant sur le plan sportif que pédagogique. Elles constituent un socle crédible et rassurant pour l’organisation d’une compétition continentale de cette envergure.

Le Président Amadou Kabirou Mbodj a souligné que cette candidature est le fruit d’une profonde réflexion, au regard des efforts constants déployés pour développer le baseball au Sénégal et en faire un véritable outil de promotion de l’image du pays. Cette compétition constituerait également un hommage à la WBSC (World Baseball Softball Confederation) ainsi qu’au Ministère des Sports et de la Jeunesse, pour leur accompagnement et leur soutien constants depuis la création de la Fédération sénégalaise de Baseball et de Softball.

Convaincu de la capacité du Sénégal à organiser une compétition de haut niveau, le Président Mbodj a exprimé sa confiance dans la réussite de ce projet. Il compte sur le soutien institutionnel de l’État du Sénégal pour entériner cette candidature et invite d’ores et déjà les partenaires et sponsors à s’associer à cette initiative afin de faire de la première Coupe d’Afrique de Baseball5 un véritable succès.

Cheikh Mbacké SENE, Chargé de communication de le FSBS