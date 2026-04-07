Sendou : 31 migrants arrêtés, le cerveau du réseau activement recherché

Une tentative d’émigration irrégulière a été déjouée dans la nuit du 29 mars 2026 sur la plage de Sendou, dans la commune de Bargny. L’opération, menée par le poste de police de Bargny avec l’appui de la Brigade spéciale, a permis l’interpellation de trente et un (31) candidats au départ.

Selon des sources sécuritaires, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement criminel faisant état d’un embarquement imminent. Alertés aux environs de minuit, les éléments de la Brigade de recherches ont effectué une descente sur les lieux. À leur arrivée, si une partie du groupe a réussi à prendre la fuite à la faveur de l’obscurité, 31 individus ont pu être appréhendés par les forces de l’ordre.

Parmi les personnes interpellées figurent 20 Sénégalais, dont un mineur, 10 Gambiens et un ressortissant guinéen. Les premières auditions ont permis de révéler les modalités d’organisation du voyage, ainsi que les sommes versées par les candidats, comprises entre 200 000 et 500 000 FCFA.

L’enquête a également mis en lumière une nouvelle stratégie adoptée par les réseaux de passeurs pour contourner la surveillance accrue des Forces de défense et de sécurité (FDS). Ces derniers privilégient désormais des sites de rassemblement multiples, à l’image de la plage de Sendou, pour éviter d’attirer l’attention. Le plan consistait à utiliser des pirogues de fortune pour transporter les migrants vers une embarcation plus grande, stationnée discrètement en haute mer.

Les témoignages recueillis indiquent que certains candidats avaient déjà versé une partie du montant exigé, tandis que d’autres devaient régler le reliquat une fois arrivés en Espagne. Dans plusieurs cas, les transactions financières étaient directement organisées par des proches basés à l’étranger.

Les investigations se poursuivent activement afin de mettre la main sur l’organisateur principal du réseau, actuellement en fuite.