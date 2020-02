Sédhiou : De l’impact socioéconomique d’un tribunal de grande instance

Si le Sédhiouois vous explique comment il fait pour disposer d’un acte de casier judiciaire à Kolda, vous vous prendrez la tête. Il faut d’abord débourser, ne serait-ce que pour le transport, 3400 francs. Si vous vous ne choisissez pas de jeûner, il vous faut assurer au moins les deux repas. Et si c’est les périodes de concours ou de recrutement dans le service militaire, il vous faut prévoir deux ou trois nuitées.

Des particuliers, sensibles à la souffrance de leurs concitoyens, ont réfléchi à un plan d’allègement de cette peine. Ils regroupent chaque jour les demandes, les font convier par les véhicules de transports appelés horaires moyennant 1000 francs pour le service rendu.

Avec l’ouverture du tribunal de grande instance de Sédhiou ce vendredi, par le ministre de la Justice, c’est un sentiment de soulagement qui anime les populations. Mamadou Lamine Mané du Parti démocratique sénégalais et proviseur du lycée Ibou Diallo explique que les énormes pertes d’argent et de temps, les innombrables demandes d’autorisation d’absence des élèves seront désormais de mauvais souvenirs. Ce tribunal de grande instance, ajoute-t-il, permettra aux présumés coupables, qu’on déférait à Kolda loin de leur famille, d’être jugés, placés sous mandat de dépôt dans leur terroir où ils pourront en toute quiétude purger leur peine parmi les siens.

Pour mieux magnifier le rôle de cette infrastructure, Mamadou Lamine Mané témoigne : « il y a quatre ans, la perte d’un de mes agents que je devais convoyer sur Dakar m’a causé beaucoup d’ennuis. Des choses qu’on ne pouvait pas expliquer au procureur au téléphone nous ont valu des déplacements et des négociations à n’en plus finir. Et d’en déduire que s’il était sur place il y aurait eu moins de tractations ».

Seulement M. Mané a des inquiétudes. L’inauguration de ce tribunal de grande instance va-t-elle signifier le démarrage effectif de ses activités ? Les locaux actuels répondent-ils aux normes d’un tribunal de grande instance ?, s’interroge-t-il.



Avant de suggérer la construction de nouveaux bâtiments car explique-t-il, la salle d’audience actuel est trop exigue, en témoignent les jours de grande audience.