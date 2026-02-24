Sécurité routière : le Ministre Yankhoba DIEME lance le rappel exceptionnel des véhicules « Cheikhou Chérifou »

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba DIEME a effectué, ce lundi 23 février 2026, une visite de terrain au Centre de contrôle technique de Hann. Cette sortie s’inscrit dans le cadre du lancement de la phase opérationnelle des mesures de sûreté routière, avec un accent particulier sur la procédure exceptionnelle de rappel des véhicules de transport en commun dits « Cheikhou Chérifou ».

Selon le ministère, cette initiative intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la circulation ayant endeuillé presque quotidiennement la nation. Face à la presse, le ministre a expliqué les raisons de cette opération : « Je suis venu ici avec toute l’équipe du MITA. Aujourd’hui c’est lundi 23 février 2026. Le focus a été mis sur le centre de contrôle technique dirigé par le bureau Veritas. Je m’en suis sorti avec beaucoup de satisfaction, surtout pour m’assurer que les mesures que j’ai préconisées pour lancer l’opération exceptionnelle de rappel des véhicules Minicar de 12 à 19 places ont été matérialisées.», révèle le ministre Yankhoba DIEME.

Il a rappelé que cette décision découle des plus hautes autorités : « Sous l’instruction du Président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko, et sur la base des mesures validées en Conseil des ministres, nous avons engagé pleinement les services du MITA dans la mise en œuvre. La mesure phare concerne le rappel de tous les véhicules Minicar de 12 à 19 places en circulation au Sénégal. »

« Nous prenons ces mesures conservatoires après avoir constaté ensemble avec le peuple sénégalais la recrudescence des accidents de la circulation qui ont fini par endeuiller presque quotidiennement la nation entière. » L’opération démarrera officiellement le 3 mars prochain pour une durée de deux mois. Elle concernera près de 6 800 véhicules à travers le territoire national.