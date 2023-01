Sécurité routière : Les transporteurs de Ziguinchor jugent les nouvelles mesures ” brutales “

Interrogé sur ces mesures adoptées par le gouvernement, en qualité de secrétaire général de l’Union des routiers section Ziguinchor, Ousmane Thiam, alias Thiamas d’affirmer : “Ces mesures auraient du faire l’objet d’une large concertation. Les différents acteurs concernés devaient être associés et même la société civile, mais le gouvernement a seulement pensé à calmer les citoyens en prenant ces mesures qui s’avèrent brutales”.

Ousmane Thiam par ailleurs vice-président chargé de la supervision générale et porte-parole parole du président de la gare routière de Ziguinchor, au bout du fil, révèle que, exiger, par exemple, aux transporteurs la visite technique à Dakar n’est pas une solution adéquate. “Les appareils de contrôles techniques modernes doivent exister dans les régions, c’est l’idéal”. Il se demande si tous les transporteurs auront les moyens de faire le déplacement jusqu’à la capitale, avec cette hausse du carburant.