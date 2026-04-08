Serigne Ahmadou Mbacké, dit Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi », salue le travail abattu par Me Bamba Cissé depuis son arrivée à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Lors d’un rassemblement, le Mbacké-Mbacké met en avant un bilan remarquable, dans un contexte national marqué par de nombreux défis sécuritaires et institutionnels. Une reconnaissance qui, selon lui, souligne à la fois les qualités humaines et professionnelles du premier flic du pays.

Revenant sur leur relation personnelle, Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi » évoque une proximité de plus d’une décennie avec le ministre de l’Intérieur. Une relation fondée sur une collaboration professionnelle, puisque ce dernier fut son avocat dans plusieurs dossiers : « Je connais Me Bamba Cissé depuis plus d’une dizaine d’années. Il a été mon avocat. C’est un homme calme, respectueux, rigoureux, très humain et profondément attaché à ses principes », a déclaré le petit-fils du défunt khalife des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké.

Au-delà des compétences techniques, c’est surtout la constance dans le comportement et les valeurs du ministre qui est mise en avant. Selon le guide religieux mouride, l’accession de Me Bamba Cissé à de hautes fonctions n’a en rien altéré sa personnalité. Bien au contraire, il est resté fidèle à lui-même : « Malgré sa nomination à la tête du ministère de l’Intérieur, il est resté lui-même. Il n’a pas changé. Il incarne toujours cette humilité et cette sérénité qui forcent le respect, une qualité si rare de nos jours », a-t-il insisté.

Dans un environnement souvent marqué par des transformations rapides liées à l’exercice du pouvoir, cette stabilité constitue, aux yeux du chef religieux Mbacké-Mbacké, un atout majeur pour la conduite des affaires publiques. Il estime que ce sens de l’équilibre et cette discrétion dans l’action participent à renforcer la crédibilité de l’institution qu’il dirige « de main de maître ».

« Je prie pour que Dieu lui facilite sa mission, le guide dans ses décisions et lui accorde la sagesse nécessaire pour servir le Sénégal avec dignité et efficacité », a-t-il ajouté.