Sécurité : Albert Ndior nommé à la tête du commissariat urbain de Bignona

La commune de Bignona entre dans une nouvelle ère sécuritaire. À la suite de l’inauguration, le 24 décembre dernier, du commissariat urbain par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, le commissaire Albert Ndior a officiellement pris les commandes de cette nouvelle structure stratégique.

Ancien chef de service à Bambey, le commissaire Ndior hérite d’une mission claire : traduire sur le terrain la politique de police de proximité et de protection des populations prônée par les autorités, dans un contexte où les attentes sécuritaires restent fortes au sein de la commune.

Sa prise de fonctions intervient dans un moment hautement symbolique pour Bignona. Longtemps réclamée par les populations locales, l’installation d’un commissariat urbain répond à une doléance ancienne et traduit la volonté de l’État de renforcer durablement la présence des forces de sécurité dans cette partie de la Casamance.