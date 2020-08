Secteur de la boulangerie pâtisserie : le chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 500 milliards de FCfa (ministre)

Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a révélé que le chiffre d’affaires du secteur de la boulangerie pâtisserie est estimé à plus de 500 milliards de FCfa et participe à hauteur de 3% du PIB, lors d’une rencontre avec les boulangers ce lundi à Dakar



« Car il faut le rappeler, le secteur de la boulangerie pâtisserie compte parmi les secteurs les plus dynamiques de notre économie. La boulangerie au Sénégal est un domaine à fort intensité de main d’œuvre. Elle occupe plus de 30 mille personnes qui travaillent dans près de 1400 unités, plus ou moins importantes, avec un chiffre d’affaire annuel de plus de 500 milliards de FCfa et participe à hauteur de 3% du PIB. Rien qu’à Dakar, par exemple, il existe environ 580 boulangeries formelles », a déclaré le ministre.

Selon elle, malgré tous ces chiffres, le secteur reste encore, peu profitable pour de nombreux acteurs, en raison notamment de la persistance de plusieurs pratiques répréhensibles, à la méconnaissance des nouvelles mesures.

« Il est nécessaire avant tout de jeter un regard lucide et objectif sur les pratiques commerciales telles qu’elles existent aujourd’hui et tenter d’y apporter, avec la ferme volonté et l’esprit constructif qui ont toujours marqué les relations entre l’Etat et les différents acteurs, a proposé Aminata Assome Diatta.

Elle s’exprimait à l’ouverture d’un séminaire d’information sur la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie et de formation à l’utilisation de la plateforme de marketing et de vente en ligne. L’objectif principal est d’abord, d’informer tous les acteurs à propos de la nouvelle réglementation du Secteur de la Boulangerie et ensuite de les former à l’utilisation de la plate-forme « Jaayma Mburu ».

Ensuite, il va permettre au Ministère du Commerce et de PME de présenter aux bénéficiaires une nouvelle réglementation et ses outils d’application, le concept du projet Jaayma Mburu, la composition du GIE Jaayma Mburu et le fonctionnement et l’utilisation de la plate-forme Jaayma Mburu. Et enfin, le séminaire va permettre de Communiquer à travers un point de presse sur l’initiative et l’importance du projet de modernisation du secteur.