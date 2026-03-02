Secrétaire général de l’ONU : la candidature de Macky Sall déposée

Macky Sall sort du silence et avance ses pions sur l’échiquier international. L’ancien président sénégalais est désormais officiellement en lice pour le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Selon des informations relayées par Seneweb, son dossier de candidature a été déposé par le président en exercice de l’Union africaine, le Burundais Évariste Ndayishimiye.

Un signal fort : Macky Sall ne se présente pas à titre individuel, mais sous la bannière continentale. « Sall devient ainsi le candidat de l’organisation africaine », insistent les mêmes sources. Une investiture qui propulse l’ancien chef de l’État, Macky Sall, dans une bataille diplomatique de haute intensité, où se jouent à la fois équilibres géopolitiques et ambitions africaines sur la scène mondiale.