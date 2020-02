Science : Une abeille vieille de 99 millions d’années retrouvées intacte

Elle n’est plus très en forme, mais fait la joie des scientifiques. Une abeille vieille de 99 millions d’années a été conservée presque intacte dans de l’ambre.

Cette espèce découverte dans une mine birmane, n’était pas connu des biologistes. Baptisée Discoscapa apicula par George Poinar Jr., chercheur de l’Université de l’Oregon, elle était à mi-chemin entre celles que nous connaissons aujourd’hui, qui se nourrissent de pollens, et les guêpes apoïdes, qui sont carnivores.

Comment et quand l’évolution a eu lieu sont des questions auxquelles les spécialistes ne sont pas encore en mesure de répondre, même si la découverte de cette abeille permet d’avancer un petit peu. En effet, après analyse, elle avait du pollen sur ses pattes, ce qui signifierait qu’elle se nourrissait déjà de la substance végétale.

Reste que ce fossile découvert en Asie permet d’établir un record. Car jusque-là, le plus vieux datait de 65 millions d’années. Un fossé gigantesque qu’il faudra combler pour comprendre encore un peu mieux comme l’abeille a évolué dans sa forme la plus moderne.