Scandale Fonds Covid-19 : Six (06) hauts cadres du ministère de la Santé convoqués par la Dic ce mardi

La traque des bénéficiaires présumés des fonds de riposte contre la Covid-19 se poursuit. Après le placements en garde de vue d’une dizaine de personnes, dont Baba Hamdy (artiste-musicien), Abdou Aziz Mbaye (communicateur traditionnel) et Alimata Sadiya Gueye (styliste), d’autres personnes sont dans le viseur de dame justice. Ce mardi, six (06) hauts responsables du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont été convoqués par la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre d’une enquête.

Selon L’Observateur, les personnalités visées sont entre autres Ousseynou Ngom, actuel Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de la Santé, Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention, Babacar Sène, directeur de l’hôpital régional de Kaffrine, Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, Lamine Diallo, comptable à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque et en fin Alioune Badara Diop, comptable à l’hôpital de Pikine. Tout ce beau monde est soupçonné de “détournement de deniers publics et falsification de documents”.

Leur convocation fait suite à un rapport explosif de la Cour des comptes, révélant de graves irrégularités dans la gestion des fonds Covid-19 entre 2020 et 2021. Les anomalies incluent des surfacturations et des dépenses non justifiées, dont une enveloppe de 19 milliards de FCFA sans lien direct avec la pandémie. Le rapport a aussi décelé des marchés attribués dans des conditions opaques. Pis, ajoute le document, des écarts suspects entre les revenus déclarés et le patrimoine des agents impliqués.

Dans son rapport, la Cour des comptes avait recommandé au Garde des Sceaux l’ouverture d’une information judiciaire contre les six responsables pour des “fautes jugées graves”.

L’enquête judiciaire, confiée à la Dic, a déjà mobilisé des moyens considérables. En effet, près de 200 auditions ont été réalisées, neuf (09) rapports ont été transmis au parquet. En tout, c’est un dossier de 400 kilos soigneusement archivé dans les cartons, révèle le canard.

Dans cette affaire, rapporte L’Observateur, d’autres hauts fonctionnaires et fournisseurs sont sous surveillance.