Scandale CAF – Ce que l’Afrique du Sud a décidé pour soutenir le Sénégal…

Dans un contexte de vive controverse autour de l’attribution du titre de la CAN 2025 au Maroc au détriment du Sénégal, l’Afrique du Sud a officiellement affiché son soutien aux Lions de la Teranga, estimant qu’ils sont les véritables champions de la compétition.

Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, a pris une position ferme sur ce dossier. Il a déclaré que son pays se tient prêt à accompagner le Sénégal dans toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits.

Selon lui, les éléments entourant cette affaire justifient une réévaluation du verdict final, qui continue de susciter débats et incompréhensions au sein de l’opinion sportive africaine.