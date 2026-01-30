Sanctions de la CAF : Le Président de la fédération sénégalaise de football brise le silence

Le Sénégal a écopé de sanctions sévères suite aux débordements survenus lors de la finale de la coupe d’Afrique des nations. Jusqu’ici muet sur ces sanctions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF), le président de la Fédération sénégalaise de football a réagi.

«Le plus important c’est qu’on puisse conserver notre titre. Pour le reste, ça va avec le football», a indiqué Abdoulaye Fall. Il s’est exprimé, sur la rfm, en marge de l’inhumation du père de Kalidou Koulibaly, capitaine des lions du Sénégal.

Il signale que le Sénégal a fait l’objet de sanctions même au cours de la Can. «Ce sont ces mêmes sanctions qui sont infligées au Sénégal et au Maroc. On prend acte et on va évaluer après», dit-il.