Salma Ibrahima FALL s’indigne « le cas de Thioro Makhou Mandela est une énième illustration d’un acharnement »

L’arrestation de Thioro DIOUF du groupe walfadjiri continue de susciter des réactions dans l’espace public.

La consœur et non moins amie du mise en cause Salma est monté au créneau pour exprimer son soutien mais aussi pour marquer son inquiétude sur l’avenir de la presse Sénégalaise.

Elle s’exprime en ces terme:

« Moi Salma Ibrahima FALL , citoyenne sénégalaise, journaliste de profession, mille et une question me taraudent l’esprit depuis quelques temps par rapport aux défis liés à notre métier. Je rappelle que le journaliste est la conscience morale de l’opinion publique.

Après Pape Alé Niang de DakarMatin, Pape Ndiaye du Groupe Walfadjri aujourd’hui c’est au tour de notre collègue Thioro Makhou Mandela, une journaliste en état de grossesse très avancée emprisonnée injustement. On se souvient des propos de Macky Sall actuel président de la République et opposant d’alors quand il disait qu’il ne mettrait jamais en prison un journaliste, il nous l’avait dit et promis, nous y avons cru. Il avait également soutenu qu’il ferait du Sénégal un État de droit où la liberté se fera ressentie par les citoyens, mais aujourd’hui c’est tous ces principes fondamentaux sont bafoués.

Certes nul n’est au dessus de la loi, mais le cas de Thioro Makhou Mandela est une énième illustration d’un acharnement.

Et ceci montre tout simplement que Thioro Makhou Mandela était sur le viseur et elle n’est mêlée en rien à l’affaire “top cas” . Elle n’est ni administratrice, ni responsable du groupe et n’y a divulgué la moindre information. Thioto était juste membre du groupe qui d’ailleurs comptait 54000 membres. Jusqu’ici je pense qu’aucune infraction ne peut être considérée . On sait tous que ce sont ces prises de positions qui dérangent, le rôle d’éveil des consciences et d’alerte ne les arrangent pas… Mais enfin je rappelle que Thioro est enceinte de 07mois avec un état de santé critique. J’en appelle à tous les défenseurs des droits humains, aux organisations de la société civile, aux mouvements de femmes ou du moins, aux citoyens sénégalais épris de justice. Osons-nous offusquer du sort que subit Thioro Mandela. L’heure est grave et Thioro ne devrait pas passer ne serait-ce qu’une seconde de plus en prison.

#FreePresse »