Salimata Dieng : « Pour cette année, la grosse déception politique reste Bassirou Diomaye Faye »

À quelques jours de la fin de l’année 2025, Salimata Dieng, membre du parti PASTEF et ancienne chargée de mission à la Présidence de la République, a exprimé publiquement sa déception à l’égard du Président Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa déclaration, elle estime que l’année 2025 restera marquée par une profonde désillusion politique. « Nous sommes à quelques jours de la fin de 2025. Et pour cette année, la grosse déception politique reste Bassirou Diomaye Faye. Celui qui a fait vivre un “goumin politique” à beaucoup de militants et sympathisants », écrit-elle.

Revenant sur le communiqué présidentiel du 11 novembre, elle souligne que le malaise persiste au sein de la base militante. « Les sentiments des patriotes à partir de son communiqué du 11 novembre demeurent amers. Une pilule difficile à avaler jusqu’ici », affirme-t-elle.

Salimata Dieng appelle toutefois à accepter les différentes réactions des militants face à cette situation. « Il importe, à mon avis, d’accepter, tant que c’est courtois, leurs façons de digérer ce qui s’est passé, parce qu’en réalité chacun a sa manière de vivre son sentiment, sa déception, son vécu », poursuit-elle.

Elle termine en assumant son désaccord tout en se voulant mesurée : « Nous serons mesurés, mais nous ne manquerons pas, par sincérité avec nous-mêmes, de montrer notre désaccord et l’amertume causée par un frère de parti qu’on a aimé et soutenu. Le frère Diomaye nekhoul layal. »