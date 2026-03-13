Saisie de billets noirs : les Douanes interceptent près de 730 millions FCFA dans la région de Kaolack

Les Douanes sénégalaises ont réalisé une importante saisie de billets noirs d’une valeur totale estimée à près de 730 millions de francs CFA lors de plusieurs opérations menées dans la région de Kaolack.

Selon la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes (DGD), ces résultats sont le fruit d’une série d’opérations « coup de poing » menées par les agents de la Subdivision des Douanes de Kaolack, rattachée à la Direction régionale des Douanes du Centre.

La dernière opération remonte au 9 mars 2026. Elle a été déclenchée après l’exploitation de renseignements faisant état de tentatives de lavage de billets noirs dans différents endroits de la région de Kaolack.

Dans le cadre de cette intervention, les Brigades mobiles des Douanes de Kaolack et de Nioro, travaillant en étroite collaboration, ont mis en place un dispositif qui a permis de localiser une première tentative de lavage de billets noirs aux environs de Ndiaffate, dans le département de Kaolack.

Sur place, trois individus ont été arrêtés alors qu’ils détenaient 4 200 coupures de billets noirs de 100 dollars. La valeur estimée de ces faux billets s’élève à 237 720 000 francs CFA.

Dans la même dynamique de lutte contre le faux monnayage, une autre opération avait été menée le 24 février 2026 vers 15 heures à Mbour. Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro y ont saisi des billets noirs d’un montant estimé à 750 000 euros, soit environ 492 millions de francs CFA.

Cette saisie fait suite à une surveillance et à la filature d’un groupe d’individus soupçonnés de préparer une opération de lavage de billets noirs dans la région de Kaolack. Tentant de déjouer la surveillance des agents, les faussaires ont finalement changé de lieu au dernier moment pour se rendre à Mbour afin d’y effectuer l’opération.

Mais les agents des Douanes ont réussi à les intercepter. Deux suspects ont été arrêtés au quartier Gadeu Gua, en possession de 1 500 coupures de 500 euros.

Les premiers éléments de l’enquête ont ensuite permis d’interpeller une troisième personne, membre présumé du même réseau, au quartier Almadies II (Sédima), dans le département de Rufisque.