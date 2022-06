Saint-Louis : Les travaux de la Grande mosquée encore à l’arrêt depuis deux semaines

Les travaux de la Grande mosquée de Saint-Louis sont encore à l’arrêt depuis deux semaines. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations sur la cause de ces arrêts répétitifs et sur le mutisme de la communauté musulmane qui continue de prier à l’étroit dans le chantier. Selon les informations du journal « Le Quotidien », la Grande mosquée devait être livrée au bout d’un an alors qu’elle entre dans sa quatrième année.

Des arrêts répétitifs sur lesquels les principaux protagonistes semblent fermer les yeux depuis longtemps. Malgré les nombreuses interpellations, les autorités religieuses esquivent la question du retard constaté sur l’avancement des travaux. De son côté, le maire de la ville Mansour Faye, avait déclaré lors de la Korité que les incompréhensions qui bloquaient les travaux avaient été levées, sans donner plus de détails.

Quant à l’entreprise Sics en charge des travaux, les responsables ont dégagé toute responsabilité sur ces arrêts de travaux. Selon un responsable de ladite entreprise, le blocage serait dû, aux tergiversations de la Bac, en charge de la fourniture des carreaux, qui s’était engagée à les fournir, mais qui tarde encore à le faire. La même structure, qui devait également gérer l’installation du lustre géant de la coupole centrale, des lustres satellites et équipements électriques, ne l’aurait pas encore fait tout comme elle n’aurait pas encore livré le matériel de sonorisation et de climatisation que l’entreprise devait mettre en place.

L’élévation des deux minarets de la mosquée constitue également un autre blocage. En effet, une correspondance aurait été adressée aux autorités sénégalaises par l’Unesco pour attirer leur attention sur le fait que la Grande mosquée est un monument historique classé patrimoine mondial. Par conséquent, les minarets ne devraient donc pas dépasser une certaine hauteur. En l’absence d’une note écrite des autorités l’autorisant à les élever aux hauteurs validées par la ville de Saint-Louis, estimées entre 30 et 35 mètres, l’entreprise aurait suspendu ses interventions sur cette partie.

À en croire un responsable de l’entreprise Sics, de grosses menaces planent sur le bâtiment et les investissements déjà effectués. De quoi renforcer l’inquiétude des musulmans saint-louisiens qui prient déjà dans la plus grande promiscuité, surtout lors des grands événements religieux comme la Korité et la Tabaski.