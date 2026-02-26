Saint Louis : 08 présumés homosexuels, dont 02 porteurs du VIH-SIDA arrêtés

Coup dur pour la communauté LGBT au Sénégal. La Section de recherches de Saint-Louis a procédé au démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels, dans la continuité des opérations menées récemment par les brigades de recherches de Keur Massar et de Touba.

Selon des sources sécuritaires, une première vague d’interpellations a visé trois suspects identifiés sous les initiales A. Fall, O. Mbaye et M. Dièye. Ce mercredi, cinq autres personnes ont été arrêtées : N. Seck (31 ans, boucher, marié), S. Sène (29 ans, tailleur, célibataire), V. Niang (37 ans, marié), D. Seck (37 ans, maçon, marié) et M. Diop (33 ans, ouvrier, célibataire). Tous résident dans différents quartiers de Saint-Louis.

Au total, huit individus ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.

Parmi les trois premiers interpellés, deux seraient porteurs du virus. Les cinq autres suspects doivent se soumettre à des tests de dépistage, d’après les mêmes sources.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été informé de l’affaire et l’enquête se poursuit.

La Gendarmerie nationale, de son côté, affirme maintenir sa détermination à lutter contre la délinquance et toute forme de criminalité sur l’ensemble du territoire.