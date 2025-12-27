Rumeurs sur un double meurtre : Coumba Gawlo saisit la justice

La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo sort de sa réserve et riposte fermement aux rumeurs persistantes qui circulent sur les réseaux sociaux et tentent de l’associer à l’affaire du double meurtre de feu Abdou Aziz Ba et de feu Wally Gano. Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi, son Pôle d’avocats dénonce une campagne de désinformation grave, fondée sur des accusations « mensongères, infondées et juridiquement inexistantes ».

Les conseils de l’artiste sont catégoriques : Coumba Gawlo n’a strictement aucun lien, ni de près ni de loin, avec cette affaire criminelle. Toute tentative de l’y mêler relève, selon eux, d’une atteinte manifeste à son honneur, à sa réputation et à son image, soigneusement bâtis au fil de plusieurs décennies de carrière artistique et d’engagement citoyen.

Face à ce qu’ils qualifient de dérives irresponsables, les avocats mettent en demeure toute personne physique ou morale, y compris influenceurs, créateurs de contenus et organes de presse, de cesser immédiatement toute association du nom de l’artiste à cette affaire, et d’effacer sans délai toute publication, vidéo, audio ou commentaire établissant un tel rapprochement.

Le ton se durcit davantage avec l’annonce du dépôt imminent d’une plainte devant la juridiction compétente de Barcelone contre le tiktokeur Elhadji Malick, connu sous le pseudonyme « Choco Nostress », ainsi que contre toute personne identifiée comme relais de ces accusations. Les infractions visées sont lourdes : diffamation, atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse et diffusion de fausses informations.

Dans leur communiqué, les avocats rappellent avec fermeté que la liberté d’expression n’est pas un permis de diffamer. « Elle ne saurait en aucun cas couvrir ou justifier des propos mensongers ou attentatoires à la dignité d’autrui », préviennent-ils, tout en laissant entendre que d’autres actions judiciaires, civiles ou pénales, pourraient suivre contre les auteurs et leurs complices.

Le document est signé par Maître Francisco García Bayona, avocat à la Cour de Barcelone, ainsi que par Maîtres Mamadou Djiby Diallo et Gaye, avocats à la Cour de Dakar.

avec seneweb