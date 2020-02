Rufisque : Un apprenti-chauffeur tente de violer une fille de 5 ans

M.S., 20 ans, apprenti-chauffeur d’un bus d’un établissement préscolaire à Rufisque, a été arrêté pour tentative de viol sur une fillette de 5 ans. Le « prédateur sexuel » a attendu que la petite se retire dans les toilettes pour la rejoindre. Le mis en cause la trouve accroupie, pose son index sur sa bouche, la menace des yeux et tente d’abuser d’elle.

Apeurée, la gamine ne pipe mot. Mais, lorsqu’il a voulu aller plus loin, elle crie de douleur, s’enfuit et raconte la mésaventure à sa maman. D’après le récit du quotidien national Le Soleil, les faits ont eu lieu en mi-février. Le mis en cause a reconnu les faits. Il a été déféré devant le procureur de la République pour tentative de viol et attentat à la pudeur.