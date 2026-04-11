Le Commissariat d’arrondissement de Rufisque Est a procédé à l’interpellation d’un individu pour offre et cession portant sur onze (11) kilogrammes de chanvre indien.

Selon des informations rapportées par la Police nationale, les faits se sont déroulés 10 avril 2026, aux environs de 03h15, les éléments du corps urbain du Commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est, en mission de sécurisation des personnes et des biens à hauteur de l’«Arrêt Khale», ont procédé au contrôle d’un véhicule de transport en commun (marque Peugeot) reliant la zone de la SONADIS au Lac Rose.

Lors de l’opération, le comportement suspect d’une passagère a attiré l’attention des policiers. L’inspection minutieuse de ses effets personnels a permis de découvrir, dans un sac multicolore lui appartenant, onze (11) blocs de chanvre indien d’un poids unitaire d’un (01) kilogramme, soit une

Interrogée sommairement sur la provenance et la destination de la marchandise, la mise en cause a initialement allégué qu’elle revenait d’une consultation mystique à Fatick et qu’elle assurait le transport d’un colis pour le compte d’une tierce personne, moyennant une rétribution de 100.000 FCFA.

Toutefois, l’exploitation technique de son téléphone portable a formellement contredit cette version des faits. Les preuves numériques et les aveux ultérieurs de la suspecte confirment qu’elle était en réalité en provenance d’un pays de la sous-région, démentant son transit par Fatick.

La mise en cause a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent.