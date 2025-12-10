RTS : la gestion de Pape Alé Niang contestée

Ça ne va pas à la RTS. En effet, ce mercredi 10 décembre, les agents de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, réunis sous la bannière du Synpics, vont arborer le brassard rouge en signe de protestation. Mécontents de la gestion actuelle de la direction, ils ont décidé d’unir leurs voix pour exiger des mesures concrètes.

La gestion de Pape Alé Niang, nommé en 2024, est de plus en plus contestée. Parmi leurs revendications phares figurent : la signature immédiate de l’accord d’entreprise portant sur la revalorisation salariale, le retour des agents suspendus, ainsi que la réouverture des restaurants internes. À cela s’ajoutent des demandes de transparence, notamment la publication de la liste des bénéficiaires des parcelles de Diamniadio et Mbour 4.

L’affaire des agents “mis au frigo” est devenue une pratique récurrente à la RTS. Racine Talla, le prédécesseur de Pape Alé Niang, avait déjà été accusé d’avoir entrepris ce type de mesures. Certains agents n’ont d’ailleurs repris service qu’à la suite de la chute du régime de l’APR en mars 2024.

Exclusif.net