Les rois des arènes reconnus officiellement: Sa Thiès devient le 9ème sur la liste

En s’imposant face à Modou Lô ce dimanche 5 avril à l’arène nationale, Sa Thiès s’est adjugé le titre de Roi des Arènes. Il détrône ainsi celui qui détenait la couronne depuis 2019 et devient officiellement le neuvième Roi des Arènes de l’histoire de l’arène sénégalaise.

Énorme exploit réussi par Sa Thiés qui an mis fin à sept ans de règne de Kharagne Lô ! Le frère de Balla Gaye 2 a réussi à marcher sur les traces de son frère pour se mettre sur le toit de la lutte sénégalaise. Au bout d’un combat qui n’a duré qu’une minute trente secondes, Salif Sakho a battu Modou Lô pour décrocher sa dix-septième victoire en carrière et ainsi écrire son nom en lettres d’or dans les annales de l’histoire.

Tout comme Balla Gaye 2 en 2011, le fils cadet de Double Less est le premier Roi des Arènes de sa génération. Il laisse ainsi sur le quai de grands champions comme Siteu, Boy Niang 2 ou encore Ama Baldé qui ont tous échoué devant Modou Lô.

Grace à cette victoire mémorable. Sa Thiés se hisse au panthéon de la lutte aux côtés des plus grands pour ne pas dire des huit Rois des Arènes que l’arène a connu jusqu’ici. Toubabou Dior, Manga 2, Tyson, Bombardier et Yékini se sont tour à tour succédés sur le trône. L’enfant de Bassoul qui après quinze ans sans défaite dans l’arène s’était incliné un soir de 22 avril 2012 face à Balla Gaye 2. Malgré cette prouesse hors du commun, BG2 ne réussira pas à conserver ce titre plus d’une année car après avoir battu Tapha Tine en 2013, il s’inclinera face au B52 en 2014. Le champion Mbourois qui était à son deuxième règne en tant que Roi des Arènes sera dépossédé de ce titre par Eumeu Sène qui sera lui même battu par Modou Lô en 2019. Après un règne exceptionnel le chef de file de l’écurie Rock Énergie cède la couronne au profit du neuvième roi des arènes de l’histoire, Sa Thiés !