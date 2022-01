Robinho condamné à 9 ans de prison pour viol !

Condamné à neuf ans de prison par un tribunal italien pour avoir commis un viol en réunion en 2013 alors qu’il évoluait à l’AC Milan, Robinho jouait très gros. L’ancien attaquant de 37 ans a été jugé ce mercredi par la Cour de cassation de Rome. Une audience qui a duré trente minutes et dont le jugement vient d’être donné. Ainsi, le dernier appel présenté par le Brésilien et ses avocats a été rejeté par la justice italienne. Avec son ami Ricardo Falco, Robinho a été auparavant condamné à 9 ans de prison pour des actes remontant au 22 janvier 2013 dans une discothèque de Milan. Avec quatre autres brésiliens âgés de 20 à 25 ans au moment des faits (29 ans pour Robinho) et son ami, Robinho aurait violé en réunion une femme d’origine albanaise de 23 ans. Les quatre autres Brésiliens ont quitté l’Italie pendant l’enquête et n’ont pas été inculpés contrairement à Robinho et Ricardo Falco.

Des enregistrements ont prouvé que Robinho avait parlé d’une femme ivre pour évoquer la victime tandis que du sperme appartenant à Ricardo Falco aurait été trouvé sur les vêtements de la victime. Lors du procès en deuxième instance de 2020 où la cour d’appel de Milan a confirmé la peine initiale de neuf ans de prison, l’attitude pleine de mépris de Robinho envers la victime aurait été soulignée par les trois juges chargés de la séance. Niant toujours ces accusations, les deux hommes ne peuvent pas être extradés puisque la Constitution de 1988 interdit l’extradition des Brésiliens. Il est pratiquement impossible qu’ils soient arrêtés sauf en cas de voyage à l’étranger. Pour cela, l’État italien devra émettre un mandat d’arrêt international.