Revendications syndicales : Ousmane Sonko prône une approche souple mais déterminée

À l’approche des discussions avec les syndicats prévues le 27 février, le Premier ministre Ousmane Sonko met en avant l’importance d’un dialogue social constructif, conciliant ouverture et responsabilité.

Ancien syndicaliste ayant dirigé un syndicat pendant deux mandats, il souligne que la liberté syndicale est un droit fondamental. Il insiste sur la nécessité de garantir aux travailleurs des espaces d’expression encadrés, où ils peuvent défendre leurs intérêts et faire entendre leurs revendications dans un cadre légal. Il met en garde contre le risque de dérives radicales en l’absence de ces espaces structurés.

Affichant une volonté de rupture avec les pratiques du passé, Sonko promet une transparence totale dans la gestion des revendications syndicales. « Rien ne sera dissimulé aux Sénégalais. Toutes les informations seront accessibles afin que chacun puisse évaluer la capacité de l’État à répondre de manière responsable et équitable aux demandes légitimes », assure-t-il.

Toutefois, cette ouverture s’accompagnera d’une fermeté assumée : « Nous serons à l’écoute et flexibles, mais également rigoureux, car on ne peut pas distribuer ce que l’on ne possède pas. »

Enfin, il annonce le lancement imminent d’un Dialogue social national. Cette initiative vise à instaurer un pacte de stabilité, dans un cadre transparent et sincère, afin d’apporter des réponses durables aux préoccupations des travailleurs et de renforcer la confiance entre les partenaires sociaux et l’État.