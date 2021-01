Covid-19. Etat d’urgence : Soukeyna Fall souligne la pertinence du couvre-feu

Nombreux sont les Sénégalais qui se demandent si le couvre-feu est pertinent? Certains font même dans l’ironie en se demandant si le virus se couche à 21h ?

Mes chers compatriotes patriotes, nous sommes à un tournant plein de tourments; un tournant magmatique où beaucoup sont malades, où beaucoup de vies humaines sont perdues.

La vie est un service de façon générale. Nos vies professionnelles dans les sociétés, les entreprises… constituent aussi un service. Dans leur mode de fonctionnement, certaines choisissent des heures de Travail que ce soit dans le secteur formel ou informel. Certains ont des heures d’ouverture et de fermeture d’autres font du service en continu 24/24.

Le virus du CORONA aurait aimé faire du Service en continu 24/24 pour mieux parfaire son élan de destruction, de ravages de nos vies. Le Président de la République son Excellence Macky Sall conscient du fait que la Santé est d’abord médicale mais elle n’est pas que médicale, elle est aussi économique.

Conscient que les Sénégalais dans leur majorité travaillent le jour et que le confinement total et la FERMETURE totale de tous les milieux professionnels seraient aussi dévastateurs que les méfaits de la maladie Corona, le Président de la République Son Excellence Macky Sall a pris l’option de ne pas laisser LE VIRUS FAIRE DU SERVICE EN CONTINU 24/24 au vu de l’augmentation des cas positifs dans notre cher pays. Le virus a toujours besoin de transporteur pour se propager…

Les gens porteurs existent en nous, le virus existe en nous et tant que ces individus se déplacent le virus se déplace avec eux et l’interaction active la propagation et la contamination, d’où la pertinence de respecter les mesures barrières car nous ignorons le cas sérologique de nos proches et de nos connaissances.

Nous ignorons beaucoup du “PASSEPORT SANTÉ ” de nos proches alors PROTÉGEONS- nous.

Je salue le vote de la loi concernant le couvre-feu et l’état de siège par l’Assemblée Nationale, lieu de légitimation et de légalisation de nos lois. L’ Exécutif est passé par la bonne porte pour l’acquisition de ce droit sous forme de loi pour mieux exercer ce dont dans tous les cas l’exclusive exécution leur incombe pour une bonne marche du pays sans aucun retard dans la mise en œuvre.

L’urgence et la cohérence voudraient qu’au lieu de rendre l’Assemblée en mode détaillant, c’est à dire, donner à chaque fois à l’Exécutif les moyens d’agir pour des questions aussi urgentes. Il est important de lui donner ce pouvoir pour une meilleure cohérence de son application. C’est une loi qui s’exerce seulement dans des situations d’urgence. Rien à voir avec le normal quotidien de nos modes de vie. C’est cela l’esprit cohérent de cette loi.

Je constate que c’est dans la Santé où je vois que le sens Positif n’est pas positif mais négatif, où le Négatif est positif. Des vies, nous en avons beaucoup perdues. Si cela continue, que Dieu nous en préserve, nous serons perdues…

PORTONS NOS MASQUES… RESPECTONS LA DISTANCIATION SOCIALE… UTILISONS LES GELS HYDROALCOOLIQUES EN SORTANT… A LA MAISON AVEC DE L’EAU. LAVONS- NOUS LES MAINS AVEC DU SAVON. LA SALETÉ EST SALUTAIRE POUR LE VIRUS. L’HYGIÈNE GÈNE LE VIRUS. NETTOYONS CORRECTEMENT NOS MAISON, NOS HABITS, NOS DEVANTURES DE MAISONS, NOS QUARTIERS ETC.

C’est seulement dans nos comportements collectifs et individuels que nous arriverons à vaincre la maladie. Ceci est une forme d’amour pour nous-mêmes, pour nos proches et pour notre cher pays car AIMER. C’EST PROTÉGER. C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES.

RESPECTONS TOUTES LES MESURES BARRIÈRES DANS LEUR ENTIÈRETÉ malgré le poids sociétal et religieux. IL Y VA DE TOUTES NOS VIES car nous devons vivre et faire vivre notre Économie et nos économies.

Reconnaissance renouvelée à tout le personnel de santé et à tout le personnel de sécurité publique.

Soukeyna Fall

Conseillère du Président l’Assemblée Nationale membre de l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE