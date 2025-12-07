Retard chantier Birkilane-Mabo : Dethie Fall ordonne des sanctions immédiates contre l’Ageroute

En visite de Chantier aux travaux de l’Ageroute sur l’axe Birkilane Mabo dont la réception était prévue ce dimanche 07 décembre 2025, le ministre des infrastructures Dethie Fall en compagnie du député Samba Dang fait une décente sur site ce même jour à 10h30mn.

Constatant le non-respect des délais contractuels, il prend ces décisions historiques:

– Il demande au DG de l’ageroute l’application des pénalités sur le retard de Chantier dés aujourd’hui et d’envoyer cette partie du contrat au ministère des infrastructures et à la primature pour un suivi de son application

– Sur place, le ministre des infrastructures relève le Chef de Chantier de l’ageroute qui supervisait les travaux sur cet axe et demande son remplacement immédiat

– Il décide d’envoyer des inspecteurs techniques dés le mardi pour le suivi sur le terrain des décisions prises

Il en a profité pour rappeler à toutes les entreprises qui sont en contrat avec l’état et à tous les superviseurs de Chantier que ce sera désormais la règle et il a tenu à rappeler que le chef de l’état et le premier ministre accordent du prix au triptyque coût- délai- qualité et sont intransigeants sur ces questions.