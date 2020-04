Réquisition des hôtels : Les populations de Jaxaay déversent leur colère sur l’Etat

Les populations de Jaxaay, Darou Thioub, Lebou Gui et de la cité gendarmerie de Keur Massar sont très remontées contre l’Etat du Sénégal, après la réquisition des hôtels Savana, Ngor Diarama et de Lagon 2. Selon eux, l’Etat du Sénégal refuse de continuer les travaux de l’hôpital de Jaxaay qui pouvait contenir tous les patients qu’on prévoit loger dans les hôtels.

Selon notre source,

le gouvernement refuse d’achever les travaux depuis 2012. Et actuellement, les bâtiments menacent ruine ( voir les images).

La même source indique que « l’achèvement pourrait aider les populations de la cité gendarmerie, niakou rap, Darou Thioub et Jaxaay de ne plus se déplacer vers Dakar pour se soigner. De plus, si l’Etat avait continuer les travaux, il n’aurait pas besoin de réquisitionner des hôtels.

Depuis des années, nous courrons derrière les autorités étatiques pour l’achèvement de cet hôpital que le Président Abdoulaye Wade avait construit pour les sinistrés mais le gouvernement actuel refuse de continuer les travaux »

Il ajoute qu’ils ont utilisé toutes les voies pour dénoncer cette « injustice » que les populations sont en train de vivre.