Rentrée Portuaire 2026 du Port Autonome de Dakar : Une mobilisation nationale et régionale au service du développement maritime

À l’occasion de la Rentrée portuaire organisée le 10 Février 2026 au Grand Théâtre, le Port Autonome de Dakar (PAD) a présenté les grandes orientations de son Plan de Repositionnement stratégique 2025-2029.

Le Port Autonome de Dakar a ouvert un nouveau chapitre de son histoire à l’occasion de sa Rentrée Portuaire 2026, placée sous le signe de la coopération renforcée, de la modernisation des infrastructures et de la vision intégrée du développement maritime.

Une cérémonie rehaussée par la présence de hautes personnalités :

Nous avons eu l’honneur d’accueillir :

Monsieur El Hadj Malick NDIAYE, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, dont la présence témoigne de l’importance stratégique du port dans le développement national ;

Docteur Fatou DIOUF, Ministre des Pêches et de l’Économie maritime.

Monsieur Déthié FALL, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ;

Madame Khady Diéne GAYE, Ministre de la Jeunesse et des Sports ;

Son Excellence Madame DEMBELÉ Madinah Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, réaffirmant la force du partenariat historique avec notre hinterland ;

Monsieur Amadou BA, Ministre du Tourisme et de la Culture, soulignant les synergies entre économie maritime et valorisation du patrimoine ;

Monsieur Mouhamadou Ngouda MBOUP, Président du Conseil d’Administration du PAD ;

Monsieur Baba TALL, Président de la Communauté des Acteurs Portuaires ;

Monsieur Babacar MBAYE directeur Général des Douanes ;

Les Président du Patronat ;

Et l’ensemble des Directeurs Généraux des sociétés et administrations partenaires : Waly Diouf BODIANG.

Face aux profondes mutations du commerce maritime international et à la montée en puissance des hubs portuaires régionaux, le PAD engage une transformation ambitieuse visant à renforcer sa compétitivité, améliorer sa performance opérationnelle et accroître son impact sur l’économie nationale et sous-régionale.

Un programme structurant et intégralement financé

Le Plan 2025-2029 repose sur un portefeuille de projets prioritaires couvrant :

La modernisation et l’extension des infrastructures portuaires ;

L’aménagement de ports secs et de zones logistiques ;

Le développement de la connectivité terrestre (rail et routes) ;

La modernisation des ports secondaires et l’aménagement de ports de plaisance ;

La digitalisation des processus (automatisation des manifestes et de la facturation, intégration des applications métiers, déploiement d’un Port Community System) ;

La reprise et l’optimisation de la gestion des flux de camions ainsi que le fonctionnement à feu continu ;

Des réformes institutionnelles, juridiques et organisationnelles ;

La maîtrise foncière et la mise en œuvre d’un programme immobilier structurant.

Une gouvernance modernisée et orientée performance

Au-delà des investissements matériels, le repositionnement stratégique s’appuie sur une gouvernance modernisée, avec la signature de contrats d’objectifs et la mise en place d’indicateurs de performance. Cette démarche vise à instaurer une culture de résultats fondée sur la transparence, la responsabilité et l’excellence opérationnelle.

Un levier majeur pour l’économie nationale

En tant qu’infrastructure stratégique au cœur des échanges commerciaux du Sénégal, le Port Autonome de Dakar entend, à travers ce plan quinquennal, renforcer son rôle de hub logistique de référence en Afrique de l’Ouest, attirer de nouveaux investissements et générer des opportunités d’emplois directs et indirects.

Par cette feuille de route ambitieuse, le PAD réaffirme son engagement à accompagner les ambitions économiques du Sénégal et à s’inscrire durablement dans une dynamique de développement compétitif, inclusif et durable.