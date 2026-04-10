La grève des transporteurs risque de perturber sérieusement la reprise des cours prévue le lundi 13 avril. Après plusieurs jours de congé, élèves et enseignants doivent normalement retrouver le chemin des écoles. Mais l’arrêt du transport public complique déjà les déplacements.

Dans plusieurs localités, les gares routières restent presque paralysées. Beaucoup d’élèves qui étudient loin de leur domicile ou qui étaient partis en vacances loin de leurs lieux d’étude pourraient avoir du mal à rejoindre leurs établissements. Certains enseignants se trouvent également bloqués dans d’autres villes ou villages.

Cette situation fait craindre un démarrage timide des cours dans plusieurs écoles et collèges.