Relations ordonnateurs et comptables : Le Trésor et collectivités territoriales signent une charte

Ce mercredi, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), l’Association des Départements du Sénégal (ADS) et l’Association des Maires du Sénégal (AMS) ont signé une charte de partenariat. Objectif, organiser les relations, définir les engagements réciproques, et fixer les mécanismes d’évaluation de sa mise en œuvre. En somme, l’ambition est de renforcer les relations entre les ordonnateurs et les receveurs des collectivités territoriales.

« La charte de partenariat, en instaurant un dialogue permanent et une collaboration de tous les jours, permettra d’améliorer considérablement les relations entre ordonnateurs et comptables ce qui du reste contribuera à la bonne exécution des projets locaux », a indiqué Cheikh Tidiane Diop, le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, lors de la cérémonie. Il a invité solennellement les services du Trésor à signer avec les ordonnateurs de leur ressort les chartes locales de partenariat et de veiller à un respect scrupuleux des engagements qui y seront contenus.

Ainsi, la DGCPT, l’AMS et l’ADS s’engagent à améliorer la gouvernance financière locale, notamment dans le domaine de la reddition des comptes, de la facilitation de l’exercice du contrôle citoyen, de la réduction des délais de paiement et de l’amélioration des recettes locales, mettre en place un cadre permanent de collaboration et d’échanges d’informations et à se fournir mutuellement, des appuis techniques et des conseils.