Refus de visas : Guy Marius Sagna accuse l’ambassade de France de bloquer un projet de la Senelec

Le député et activiste Guy Marius Sagna a vivement critiqué l’ambassade de France à Dakar, l’accusant de bloquer un projet stratégique pour l’accès à l’électricité au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique, il affirme recevoir quotidiennement des plaintes visant les pratiques consulaires françaises.

« Chaque jour je reçois des plaintes contre l’ambassade de France au Sénégal. La dernière va vous ébahir », a déclaré le parlementaire.

Selon ses explications, le litige concerne un projet confié à l’entreprise française Eiffage par la Senelec, portant sur l’amélioration de l’accès à l’électricité dans neuf villes du pays, pour un montant avoisinant 20 milliards de francs CFA. Dans ce cadre, deux agents de la société nationale d’électricité devaient effectuer des missions techniques en France, en Allemagne et en Espagne, afin de procéder à des réceptions en usine de matériel nécessaire au projet.

Mais à la surprise générale, l’ambassade de France aurait opposé un refus catégorique de délivrer les visas indispensables au déplacement. « Jusqu’au moment où je vous parle, l’ambassade de France à Dakar refuse de donner les visas pour un voyage devant avoir lieu le dimanche 14 septembre 2025 », a dénoncé Guy Marius Sagna.

L’élu estime que cette attitude porte directement atteinte à un projet vital pour les populations sénégalaises et interpelle les autorités nationales. « Est-ce qu’on peut faire pire que l’ambassade de France ? À la Senelec et au gouvernement d’en tirer toutes les conséquences », a-t-il martelé.