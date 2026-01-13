Refus de la résignation : quand la conscience populaire défie le système (Par Pape Matar Diallo)

Le système est toujours en place, solidement enraciné, protégé par ses propres mécanismes. Il se nourrit du découragement et prospère sur l’idée dangereuse que tous seraient pareils, que toute lutte serait vaine.

Mais nous refusons cette résignation organisée. Nous refusons l’amalgame, nous refusons le silence, nous refusons l’injustice banalisée. Notre combat est politique parce qu’il est moral. Il est collectif parce qu’il est nécessaire. Et face à ce système, nous ne reculerons pas. Car aucun pouvoir, aussi verrouillé soit-il, ne résiste éternellement à la conscience éveillée d’un peuple. Et quelle que soit la longueur de la nuit, l’aube finit toujours par se lever.

ÉTERNEL INDIGNÉ

Pape Matar Diallo