Réforme fiscale : L’interopérabilité, une révolution pour une fiscalité plus juste et efficace

Face aux déséquilibres du système fiscal sénégalais, le gouvernement engage une réforme ambitieuse du Code général des impôts et des douanes. L’objectif est clair : élargir l’assiette fiscale sans alourdir la pression sur les contribuables. Au cœur de cette transformation, un outil clé se dessine : l’interopérabilité des données fiscales et douanières.

Aujourd’hui, la charge fiscale repose essentiellement sur les travailleurs et un nombre restreint de grandes entreprises. Cette situation freine l’emploi et pèse sur la compétitivité des entreprises établies. Pour y remédier, les nouvelles autorités misent sur une refonte stratégique qui permettra d’identifier de nouveaux contribuables sans instaurer de nouvelles taxes. Le député Amadou Ba (Pastef) illustre cette approche en expliquant :

“Actuellement, de nombreuses activités économiques échappent encore au fisc. L’interopérabilité permettra de croiser les bases de données de la Douane et des Impôts. Ainsi, lorsqu’un opérateur économique importe dix conteneurs, il ne sera plus uniquement connu de la Douane, mais aussi de l’administration fiscale, qui pourra évaluer sa réelle capacité contributive.” Ce système repose sur une mise en commun automatisée des informations, évitant ainsi aux services fiscaux de perdre du temps en investigations fastidieuses. D’un simple clic, les autorités fiscales pourront identifier les flux commerciaux et détecter les contribuables jusque-là invisibles.

Contrairement aux réformes classiques, cette initiative ne vise pas à augmenter les impôts, mais à mieux les répartir. L’enjeu est double :

Assurer une contribution équitable de tous les acteurs économiques en fonction de leur activité réelle.

Générer des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures publiques (hôpitaux, routes, écoles) sans fragiliser les entreprises et les ménages.

“Ce n’est pas l’impôt qui freine l’économie, mais son iniquité. Chacun de nous aspire à des services publics de qualité, et pour cela, il faut un système fiscal juste et efficace”, insiste Amadou Ba.

Si cette réforme représente un pas décisif vers une fiscalité plus transparente et inclusive, sa réussite dépendra de plusieurs facteurs :

La modernisation des infrastructures numériques pour garantir une interconnexion fluide des bases de données.

L’adhésion des contribuables et la sensibilisation aux enjeux d’une fiscalité équitable.

La volonté politique d’assurer une mise en œuvre rigoureuse et de lutter contre les résistances potentielles.

L’interopérabilité fiscale s’annonce donc comme un tournant décisif, selon les promoteurs, dans la gouvernance économique du Sénégal. Reste à espérer que les promesses de justice fiscale et de dynamisme économique seront tenues à travers son application effective.

Avec le soleil