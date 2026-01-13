Reddition des comptes et justice équitable : un impératif républicain face à l’impunité des crimes financiers (Par la Députée Awa Sy)

Il est profondément révoltant de voir, dans notre pays, des individus assumer publiquement, devant l’Assemblée nationale et sous les caméras de télévision, avoir détourné l’argent du contribuable, tout en cherchant aujourd’hui à bénéficier d’une liberté provisoire. Plus grave encore, certains auteurs de détournements portant sur des milliards de francs CFA n’ont passé que quelques mois en détention, pendant que de simples citoyens, coupables de petits larcins, sont jugés avec célérité et lourdement sanctionnés.

Cette justice à deux vitesses est une insulte au peuple sénégalais. Elle nourrit un sentiment d’injustice profond et affaiblit la confiance des citoyens dans nos institutions. La lenteur dans la reddition des comptes, surtout lorsqu’il s’agit de crimes financiers commis par les puissants, n’est plus acceptable.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les pratiques de l’ancien régime, marqué par une culture de l’impunité, où une minorité prédatrice a confisqué les ressources publiques au détriment de l’intérêt général. Pendant que des milliards étaient détournés, des Sénégalais mouraient dans nos hôpitaux faute de moyens, des routes restaient impraticables, des écoles délabrées, et la jeunesse abandonnée.

L’argent détourné n’appartient pas à ceux qui l’ont volé. Il appartient au peuple sénégalais. Avec ces fonds, nous aurions pu construire des hôpitaux modernes, des routes dignes, des stades, créer des emplois et assurer une prise en charge correcte de notre dette. Cet argent ne leur appartient pas : il appartient au peuple.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a clairement affiché sa volonté de faire toute la lumière et d’engager une véritable reddition des comptes. Toutefois, il est important de rappeler une vérité constitutionnelle : le Premier ministre ne dispose pas, à lui seul, de toute la puissance institutionnelle nécessaire pour agir avec la fermeté attendue dans ce dossier. La justice ne se commande pas par décret.

Dans un État de droit, c’est au Président de la République qu’il revient de taper sur la table, d’imprimer une direction claire et d’assumer pleinement l’autorité que lui confère la Constitution. L’exemple du dossier de Thiaroye 44 démontre que lorsque la volonté politique présidentielle est affirmée, des décisions fortes et courageuses peuvent être prises. Donc oui, c’est possible.

C’est pourquoi nous appelons au rapatriement immédiat de tous les auteurs de détournements de deniers publics ayant fui à l’étranger pour échapper à la justice. Aucun refuge ne doit protéger les voleurs du peuple. Nul n’est au-dessus de la loi.

Nous plaidons enfin pour une loi rigoureuse qui érige le détournement de deniers publics en crime majeur. Car détourner l’argent public, c’est tuer à petit feu : des malades meurent dans les hôpitaux, des familles souffrent, et l’avenir de notre pays est sacrifié au profit des intérêts personnels d’une minorité.

Le peuple sénégalais mérite la vérité, la justice et la dignité.

La reddition des comptes n’est ni une vengeance ni un règlement de comptes politique.

C’est une exigence morale, républicaine et historique.

Honorable Awa Sy

Députée à l’Assemblée Nationale