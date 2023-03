Recherche et Innovation : Un financement de 3 milliards pour le Sénégal et 4 pays de la sous-région

« Le projet VaRRIWA est financé par le fonds ACP pour l’innovation, en compagnie de l’Union européenne (UE) », a d’emblée fait savoir le Pr Cheikh Mbacké Lo.

Le directeur général national de l’agence de la recherche scientifique appliquée d’informer que l’objectif est de mettre en place un système pour un environnement éducatif pour la recherche, le Transfer de technologie et l’innovation dans les quatre (4) pays concernés avec comme chef de file l’AUF.

Il s’agit du Benin, le Burkuna Faso, le Togo et le Sénégal à travers des agences qui travaillent dans la valorisation des résultats de recherche comme l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal (ANRSA), l’Agence Béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l’Innovation Technologique (ABeVRIT), l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des Innovations du Burkina Faso (ANVAR) et enfin et la Direction de la recherche scientifique et technique du Togo (DRST).

Le montant du projet s’élève à trois (3) milliards pour une durée de 4 ans, renseigne toujours Cheikh M. Lo.

Pour Mme Ouidad Tebbaa, la directrice régionale de l’agence universitaire de la Francophone «l’enjeu aujourd’hui, est véritablement de former les acteurs, de réseauter, de créer des synergies pour pouvoir aller de l’avant. Et le travail mené par l’agence et le Professeur Cheikh Lo, est absolument essentiel au Sénégal . Parce que le travail dans les universités est important mais sans la valorisation, il n’ y a pas d’impact réel… »,ajoute-t-elle.

Il faut rappeler que lancement de l’atelier a été présidé par le Professeur Moussa Baldé, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation.