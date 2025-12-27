Rebondissement judiciaire :Tarba Mbaye autorisé à quitter le territoire national

Entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre des danseurs Aziz Dabala et Wally, le chanteur Tarba Mbaye est désormais autorisé à quitter le territoire. Il a, par ailleurs, récupéré son passeport.

La mesure d’interdiction de sortie du territoire prise à l’encontre du chanteur Mouhamadou Mbackiyou Mbaye, plus connu sous le nom de Tarba Mbaye, a été levée par l’autorité judiciaire.

Ainsi, l’artiste a même tenté de quitter le Sénégal dans la nuit du vendredi au samedi 27 décembre 2025. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), Tarba Mbaye a été interpellé par les policiers du commissariat spécial de l’aéroport. Après vérification de sa situation judiciaire, il a été libéré puis autorisé à voyager. Le chanteur a été cité dans le double meurtre de Pikine,des danseurs Aziz Dabala et Wally.