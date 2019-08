Rebondissement dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar

Un gros poisson de ce fameux deal de la drogue a été alpagué cette nuit à l’immeuble Iris de Sablux sis au Point E. Selon nos sources, la police a mobilisé plus d’une trentaine d’éléments pour alpaguer un certain Bâ. La police lui a posé un traquenard en envahissant ledit immeuble. De même, V. Diop, un homme très connu au Port, a été interpellé chez lui, à Mbao, dans la banlieue dakaroise. Il avait quitté le Sénégal pour se rendre en Europe. De retour à Dakar, il a reçu nuitamment la visite des policiers le vendredi 2 août 2019. Placé en détention, il a été déféré le mardi 6 août dernier.

Rappel

Cette affaire remonte au 26 juin dernier. Une importante quantité de cocaïne a été saisie au Port de Dakar. La drogue était dissimulée dans des véhicules qui se trouvaient sur un bateau en provenance du Brésil. Un couple allemand et des Italiens sont soupçonnés d’en être les convoyeurs. Deux (2) des trois (3) transitaires incriminés, sont tombés dans les mailles des filets des hommes du Commissaire Idrissa Cissé.

Fortunes judiciaires des malfrats

Les Allemands qui se présentent comme des étudiants en vacances, disent s’être retrouvés par pur hasard sur le bateau qu’ils avaient pris pour rentrer chez eux. Deux Sénégalais, El Hadji Babacar Diop et Alioune Badara Coly, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt dans cette affaire. Deux autres, notamment Amadou Preira et Gabriel Faye, ont bénéficié d’un contrôle judiciaire. Le juge a aussi ordonné 5 mandats d’arrêts.