Une scène d’horreur a secoué la République démocratique du Congo (RDC), laissant l’opinion publique sous le choc. Une femme en plein accouchement a été violemment frappée dans une maternité de Kinshasa, sous les yeux du personnel médical.

Les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent une parturiente en situation de grande vulnérabilité, subissant des actes inhumains de la part du médecin de service, le docteur David Banlagakayi.

Ce dernier a tenté de se justifier, évoquant un contexte difficile et un manque de moyens, d’absence d’anesthésiste et de refus de coopérer de la patiente qui risquait une hémorragie après l’accouchement.

D’après lui, il voulait juste sauver la femme « abandonnée par d’autres collègues médecins à cause de son refus de se faire soigner ». Mais ses explications n’ont fait qu’attiser la colère générale. Il a été arrêté et une enquête a été ouverte.

Pour beaucoup de Congolais, ce énième scandale met en lumière les profondes failles du système de santé congolais.