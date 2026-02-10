RDC: 12 morts dans l’effondrement d’une mine artisanale près de Kolwezi

Un peu moins de deux semaines après le dramatique éboulement survenu dans la mine de coltan de Rubaya, dans la province du Nord-Kivu, un nouveau drame du même genre s’est produit ce week-end en RDC, cette fois dans la mine artisanale de cuivre de Tulizembe, en périphérie de Kolwezi, dans le sud du pays. Douze exploitants artisanaux ont été ensevelis dans l’effondrement d’un palier.

En l’espace de deux ans seulement, plus de vingt mineurs ont été tués dans des glissements de terrain dans la mine à ciel ouvert de Tulizembe, un site qui emploie environ 10 000 exploitants artisanaux dans le sud de la RDC. Après le nouveau drame survenu ce week-end, les organisations de la société civile y exigent donc un renforcement de la sécurité.

Cette fois, les victimes s’y sont introduites de nuit pour y extraire du cuivre avant d’être surprises par l’effondrement d’un palier. Si le bilan officiel fait état de onze décès et de six blessés, un douzième mineur a succombé par la suite à ses blessures.