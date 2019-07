Rareté des pluies : les inquiétudes des éleveurs et agriculteurs

A une semaine du mois d’Aout, les deux tiers du pays n’ont pas encore vu une goutte de pluie depuis trois semaines. Les agriculteurs et les éleveurs sont dans le désarroi total. « Les fourrages aériens sont décimés, le tapis herbacé inexistant et il n’y a plus de réserve fourragère », se désole le secrétaire exécutif du Conseil national des ruraux Sidy Ba. « Nous demandons à l’Etat de faire des efforts pour ravitailler les éleveurs en aliments de bétail. Sinon, ce sera la catastrophe », avertit-il sur Sud Fm.